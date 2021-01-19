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В Андижанской области раскрыли разбойное нападение на дом пенсионерки

В Андижанской области раскрыли разбойное нападение на дом пенсионерки

Следственный департамент при МВД Узбекистана
Происшествия
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210119/15819262/V-Andizhanskoy-oblasti-raskryli-razboynoe-napadenie-na-dom-pensionerki.html

Инцидент произошел в ночь на 8 января в махалле "Нурли йогду" Кургантепинского района.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Андижанской области сотрудники правоохранительных органов раскрыли разбойное нападение на дом пожилой женщины, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

Вор. Грабитель
ГУВД Ташкента
Пять человек в масках совершили разбойное нападение в Ташкенте
Инцидент произошел в ночь на 8 января в махалле "Нурли йогду" Кургантепинского района. Двое неизвестных в масках ворвались в дом, разбив окно, напали с ножом на его 60-летнюю хозяйку, связали женщине скотчем руки и ноги, сняли с нее серьги стоимостью 700 миллионов сумов и кольцо за 300 миллионов сумов, после чего скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 164 ("Разбой") УК РУз. 

Следователи установили, что преступление совершили 26-летний Умиджон М. и 38-летний Максаджон А. Во время обыска в доме одного из них были обнаружены украденные серьги и одна пара перчаток. Они стали вещдоками.

Мужчин задержали в качестве подозреваемых.

Теги:
уголовное дело, разбой, Андижанская область, Узбекистан



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