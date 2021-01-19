В Андижанской области раскрыли разбойное нападение на дом пенсионерки

Инцидент произошел в ночь на 8 января в махалле "Нурли йогду" Кургантепинского района.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Андижанской области сотрудники правоохранительных органов раскрыли разбойное нападение на дом пожилой женщины, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел в ночь на 8 января в махалле "Нурли йогду" Кургантепинского района. Двое неизвестных в масках ворвались в дом, разбив окно, напали с ножом на его 60-летнюю хозяйку, связали женщине скотчем руки и ноги, сняли с нее серьги стоимостью 700 миллионов сумов и кольцо за 300 миллионов сумов, после чего скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 164 ("Разбой") УК РУз.

Следователи установили, что преступление совершили 26-летний Умиджон М. и 38-летний Максаджон А. Во время обыска в доме одного из них были обнаружены украденные серьги и одна пара перчаток. Они стали вещдоками.

Мужчин задержали в качестве подозреваемых.