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В Ташкенте водитель автобуса насмерть сбил пенсионерку

В Ташкенте микроавтобус насмерть сбил женщину

© ГУВД г. Ташкента
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210119/15820165/V-Tashkente-mikroavtobus-nasmert-sbil-zhenschinu.html

Утром 19 января на улице Байналминал в Чиланзарском районе Ташкента автобус Isuzu совершил наезд на 57-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. В Ташкенте микроавтобус насмерть сбил женщину, сообщают в ГУВД столицы.

"Утром 19 января на улице Байналминал в Чиланзарском районе Ташкента автобус Isuzu совершил наезд на 57-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в информации.

От полученных травм пешеход Мастура Т. скончалась на месте происшествия. За рулем автобуса был 36-летний Адил Х. 

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека").

Теги:
Происшествие, смерть, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, авария, ДТП



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