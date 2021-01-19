ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. В Ташкенте микроавтобус насмерть сбил женщину, сообщают в ГУВД столицы.
"Утром 19 января на улице Байналминал в Чиланзарском районе Ташкента автобус Isuzu совершил наезд на 57-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в информации.
От полученных травм пешеход Мастура Т. скончалась на месте происшествия. За рулем автобуса был 36-летний Адил Х.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека").