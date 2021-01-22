Более 500 тысяч узбекистанцев остались без света из-за непогоды

В четверг в республику пришел холодный антициклон. В соцсетях появились сообщения об отключении электричества в жилых домах сразу в нескольких регионах страны.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Непогода оставила без электричества более 500 тысяч жителей Узбекистана, сообщил первый зампредседателя правления АО "Региональные электрические сети" (РЭС) Жахонгир Обиджонов.

В четверг в республику из России пришел холодный антициклон, который принес снег и сильный ветер. Температура воздуха резко понизилась с +10-11 градусов Цельсия до пяти градусов мороза. В соцсетях появились сообщения об отключении электричества в жилых домах сразу в нескольких регионах страны.

"Отключения электричества, наблюдаемые в Узбекистане с четверга, затронули 550,1 тысячи потребителей в разных регионах страны", — сказал Обиджонов на онлайн-брифинге.

В результате сильного ветра и осадков в виде дождя и снега произошли обрывы на семи воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и 476 линиях 6−10 кВ, повреждены трансформаторные пункты.

По словам Обиджонова, сейчас идут работы по поэтапному подключению потребителей к электричеству. Электричество вернулось в дома уже более 350 тысяч потребителей.

По данным Узгидромета, холодная погода сохранится и в выходные. Морозы ночью усилятся до -10 градусов, днем температура будет не выше нуля.