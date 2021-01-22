В Фергане глава предприятия присвоил 1,5 млрд сумов

Ежегодно для обеспечения населения питьевой водой выделяются большие средства, на местах осуществляется активная работа в этом направлении. Однако до сих пор питьевой водой не обеспечены многие сходы граждан.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. В Узбекистане выявили преступление, совершенное должностными и другими лицами унитарного предприятия "Инвест курилиш сув монтаж" и государственного унитарного предприятия "Сувокава" Ферганской области, сообщает УзА.

В ходе следствия выявлено, что совершено хищение крупной суммы бюджетных средств.

Ежегодно для обеспечения населения питьевой водой выделяются большие средства, на местах осуществляется активная работа в этом направлении. Однако до сих пор питьевой водой не обеспечены сходы граждан махаллей "Катта бойбуча", "Богиш" в Дангаринском районе, "Беглар", "Кунгирот", "Маслахат" в Бувайдинском районе, 4-й массив "Миндонобод" в Ферганском районе.

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Мошенниками было присвоено 186 миллионов 620 тысяч сумов.

Глава областного ГУП "Сувокава" Фаррух Кодиров, ранее оправданный по статье 70 Уголовного Кодекса по решению Язъяванского районного суда по уголовным делам от 3 апреля 2018 года, не сделал из этого соответствующих выводов. Напротив, он еще более расширил свою преступную деятельность, направленную на расхищение государственного имущества и бюджетных средств.

"Должностные лица ГУП "Сувокава»"и ООО "Сантех таъмир электромонтаж" заключили между собой преступный сговор. В результате украдено 154 миллиона 297 тысяч сумов. Должностные лица ГУП "Сувокава" организовали еще один сговор – с ООО "Замин курилиш монтаж", – в результате чего расхищено свыше 500 миллионов сумов средств на основе договора о подряде №1 от 5 февраля 2019 года", - говорится в сообщении.

Ф. Кодиров привлек к своей преступной деятельности и жену Гулшаной Усмонову, придав этому юридический характер. В результате карманы преступной пары пополнились еще на 228 миллионов 483,5 тысячи сумов.

Как показывают акты уголовного дела, глава областного ГУП "Сувокава" Ф. Кодиров, вступив в сговор с группой лиц, в ходе своей деятельности присвоил в общей сложности свыше 1 миллиарда 505 миллионов 399,9 тысячи сумов.

Вместо перечисления на расчетный счет предприятия средств, собранных за предоставление потребителям услуг питьевого водоснабжения и канализационного обслуживания, осуществлявшихся районными и городскими филиалами ГУП "Сувокава", Кодиров допускал их расхищение.