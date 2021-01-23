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Мусульманин молится в мечети

В Ташкенте обокрали посетителя мечети

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210123/15849535/V-Tashkente-obokrali-posetitelya-mecheti.html

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в совершении преступления задержан.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Ташкенте у посетителя мечети украли более пяти тысяч долларов, следует из сообщения Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы. 

Женщина в наручниках
Sputnik / Павел Лисицын
В Намангане задержана женщина, укравшая драгоценности на 5 млн сумов и $500
По данным пресс-службы, инцидент произошел днем 6 декабря.

"Неизвестный, находясь в мечети, похитил из кармана куртки 5,4 тысячи долларов США, принадлежавшие 38-летнему Рахматиллахуже А.", — говорится в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 169 ("Кража") УК РУз.

Позднее был задержан подозреваемый — ранее судимый 36-летний Отабек Н. Следствие продолжается.

Теги:
Узбекистан, мечеть, ГУВД Ташкента, Ташкент, кража



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