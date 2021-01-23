В Ташкенте обокрали посетителя мечети

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Инцидент произошел в декабре прошлого года. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в совершении преступления задержан.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Ташкенте у посетителя мечети украли более пяти тысяч долларов, следует из сообщения Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы.
По данным пресс-службы, инцидент произошел днем 6 декабря.
"Неизвестный, находясь в мечети, похитил из кармана куртки 5,4 тысячи долларов США, принадлежавшие 38-летнему Рахматиллахуже А.", — говорится в публикации.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 169 ("Кража") УК РУз.
Позднее был задержан подозреваемый — ранее судимый 36-летний Отабек Н. Следствие продолжается.