Покончил с собой начальник цеха Ново-Ангренской ТЭС, где погибли рабочие

В результате ЧП на теплоэлектростанции, которое произошло 20 января, погибли три человека, еще несколько пострадали. К следствию был привлечен руководитель цеха.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Ташкентской области в собственном доме покончил жизнь самоубийством начальник цеха Ново-Ангренской ТЭС, где погибли три человека в результате ЧП 20 января. Информацию о случившемся корреспонденту Sputnik Узбекистан подтвердили в пресс-службе Минэнерго.

Ранее сообщалось, что в ходе следственных мероприятий по факту произошедшего на ТЭС начальника цеха также привлекали к расследованию и вызывали его на допрос.

Трагедия на предприятии произошла утром 20 января в пятом энергоблоке Ново-Ангренской ТЭС. В результате вспышки пыльно-угольной смеси погибли трое сотрудников АО "Востокэнерготеплоизоляция", еще столько же — сотрудники ООО "Энергокотлоочистка" — получили ожоги и были госпитализированы.

По факту случившегося продолжается расследование. Минэнерго республики оказывает всю необходимую помощь пострадавшим. Помимо этого, семьям погибших выплатили по 105 миллионов сумов.