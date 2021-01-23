04:56 24 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск

Покончил с собой начальник цеха Ново-Ангренской ТЭС, где погибли рабочие

Минэнерго
Происшествия
Получить короткую ссылку
18401
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/15/15831414.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210123/15850102/Pokonchil-s-soboy-nachalnik-tsekha-Novo-Angrenskoy-TES-gde-pogibli-rabochie.html

В результате ЧП на теплоэлектростанции, которое произошло 20 января, погибли три человека, еще несколько пострадали. К следствию был привлечен руководитель цеха.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Ташкентской области в собственном доме покончил жизнь самоубийством начальник цеха Ново-Ангренской ТЭС, где погибли три человека в результате ЧП 20 января. Информацию о случившемся корреспонденту Sputnik Узбекистан подтвердили в пресс-службе Минэнерго.

Ранее сообщалось, что в ходе следственных мероприятий по факту произошедшего на ТЭС начальника цеха также привлекали к расследованию и вызывали его на допрос.

Ново-Ангренская ТЭС
Газета "Народное слово"
Семьи погибших на Ново-Ангренской ТЭС получили по 105 млн сумов
Трагедия на предприятии произошла утром 20 января в пятом энергоблоке Ново-Ангренской ТЭС. В результате вспышки пыльно-угольной смеси погибли трое сотрудников АО "Востокэнерготеплоизоляция", еще столько же — сотрудники ООО "Энергокотлоочистка" — получили ожоги и были госпитализированы.

По факту случившегося продолжается расследование. Минэнерго республики оказывает всю необходимую помощь пострадавшим. Помимо этого, семьям погибших выплатили по 105 миллионов сумов.

Теги:
Ново-Ангренская ТЭС, Ташкентская область, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Варежки Сандерса: снимки с инаугурации Джо Байдена, превратившиеся в мемы
Как продвигается проект строительства АЭС в Узбекистане
Как продвигается проект строительства АЭС в Узбекистане — видео
Рейтинг постсосоветских стран по ценам на бензин
Залить на "десятку": Узбекистан в рейтинге цен на бензин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться