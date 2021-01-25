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Кровавая ночь: в США неизвестный расстрелял 5 человек, в том числе беременную

© AP Photo / Frank Franklin II
Происшествия
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В мэрии города заявили, что преступление носит характер массового убийства. В полиции придерживаются версии, что между всеми жертвами есть какая-то связь.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В американском городе Индианаполис (штат Индиана) произошла трагедия: неизвестный открыл огонь в жилом доме.

Жертвами стали пять человек, в том числе беременная женщина.

© AFP 2018 / JOE KLAMAR
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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала NBC News, первое сообщения о стрельбе поступило около 04.00 по местному времени. Правоохранители приехали на вызов и обнаружили на месте происшествия раненого подростка.

Позднее в соседнем жилом доме обнаружили тела пяти человек. Беременную женщину, как и остальных пострадавших, пытались реанимировать, однако врачи оказались бессильны: и она, и ребенок скончались.

Сейчас следствие пытается установить связь между всеми погибшими. Полиция склоняется к версии, что это массовое убийство было совершено преднамеренно. 

Мотив преступления пока изучается, имена жертв не разглашаются.

Между тем полиция еще не установила личность нападавшего. Сообщается, что преступников могло быть несколько.

Теги:
оружие, жилой дом, США



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