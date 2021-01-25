Сколько водителей в Узбекистане было поймано в пьяном виде

В частности, рассмотрены дела, связанные с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. В Узбекистане за прошлый год оштрафовали свыше 28 тысяч водителей за пьяную езду.

"Административными судами в отношении 426 717 лиц за прошлый год рассмотрено 341 469 дел о правонарушениях, предусмотренных Кодексом об административной ответственности: в отношении 269 026 лиц применены административные взыскания в виде штрафа, лишения специального права, административного ареста и выдворения за пределы Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

В частности, рассмотрены дела, связанные с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушением правил дорожного движения, которые повлекли за собой легкие телесные либо существенный моральный вред.

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Напомним, по статистике, аварийность на дорогах существенно снизилась по сравнению с прошлым годом, однако немаловажную роль в этом сыграл карантин. На дорогах столицы по-прежнему гибнут люди, в том числе дети.