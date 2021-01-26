Конфликт поколений: в Ташкенте школьник зарезал своего отца — бывшего зэка

Как отметили правоохранители, подобных трагедий в большинстве случаев можно избежать, если не оставлять без внимания ссоры, происходящие между членами семьи.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В Ташкенте расследуют дело, связанное с убийством 47-летнего местного жителя.

В ГУВД рассказали, что 22 января ночью в дежурную часть УКД ОВД Яккасарайского района поступило сообщение о семейной ссоре в одном из домов на улице Шота Руставели.

Правоохранители прибыли по адресу и обнаружили мужчину с ножевым ранением.

Его экстренно госпитализировали, однако спасти пострадавшего не удалось.

Следователи стали разбираться в том, что случилось. Оказалось, что в смерти мужчины виновен его 17-летний сын.

Школьник в тот вечер поссорился с отцом. Результатом конфликта стала трагедия.

Также выяснилось, что погибший ранее был судим. Этот случай разбирали представители махаллинского схода граждан с сотрудниками столичного ГУВД.

"Совершения преступлений такого рода в большинстве случаев можно было бы избежать, если не оставлять без внимания затяжные семейные конфликты, которые зачастую не являются секретом для близких семьи и людей, проживающих по соседству", — отметили правоохранители.

Они подчеркнули, что обсуждение подобных ситуаций, вероятно, поможет жителям махалли в будущем определять, когда следует вмешаться в конфликт, чтобы он не привел к трагедии.