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Убийство ножом

Конфликт поколений: в Ташкенте школьник зарезал своего отца — бывшего зэка

© Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210126/15865796/Konflikt-pokoleniy-v-Tashkente-shkolnik-zarezal-svoego-ottsa--byvshego-zeka.html

Как отметили правоохранители, подобных трагедий в большинстве случаев можно избежать, если не оставлять без внимания ссоры, происходящие между членами семьи.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В Ташкенте расследуют дело, связанное с убийством 47-летнего местного жителя.

Силуэт человека с ножом в руке
© CC0 / pixabay
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В ГУВД рассказали, что 22 января ночью в дежурную часть УКД ОВД Яккасарайского района поступило сообщение о семейной ссоре в одном из домов на улице Шота Руставели.

Правоохранители прибыли по адресу и обнаружили мужчину с ножевым ранением.

Его экстренно госпитализировали, однако спасти пострадавшего не удалось.

Следователи стали разбираться в том, что случилось. Оказалось, что в смерти мужчины виновен его 17-летний сын. 

Школьник в тот вечер поссорился с отцом. Результатом конфликта стала трагедия. 

Также выяснилось, что погибший ранее был судим. Этот случай разбирали представители махаллинского схода граждан с сотрудниками столичного ГУВД.

"Совершения преступлений такого рода в большинстве случаев можно было бы избежать, если не оставлять без внимания затяжные семейные конфликты, которые зачастую не являются секретом для близких семьи и людей, проживающих по соседству", — отметили правоохранители.

Они подчеркнули, что обсуждение подобных ситуаций, вероятно, поможет жителям махалли в будущем определять, когда следует вмешаться в конфликт, чтобы он не привел к трагедии.

Теги:
ГУВД Ташкента, Ташкент, родители, нож



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