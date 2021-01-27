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Фуры на границе

В Ташкенте и Ташкентской области задержана банда вымогателей

© Sputnik / Виктор Толочко
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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В ходе обыска по шести адресам в Ташкенте и Ташкентской области в качестве вещественных доказательств были изъяты $410 тысяч, 21 поддельная печать и штампы различных видов, компьютерная техника и таможенные документы сомнительного происхождения.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В Ташкенте и Ташкентской области раскрыли крупную преступную группировку. О деталях оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.

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Выяснилось, что злоумышленники терроризировали водителей грузовиков, предлагая им ускорить таможенное оформление за дополнительную плату. Нужно отметить, что автофуры перевозили товары из Китая в Узбекистан через Казахстан. А при пересечении приграничного таможенного поста "Яллама" в Ташобласти их "встречали" члены группировки. Кстати, они же занимались импортом товарно-материальных ценностей по поддельным документам.

В ходе обыска по шести адресам в Ташкенте и Ташкентской области в качестве вещественных доказательств были изъяты $410 тысяч, 21 поддельная печать и штампы различных видов, компьютерная техника и таможенные документы сомнительного происхождения.

"В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, к двум гражданам, считающимся лидерами группы, применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СГБ.

В рамках следственных действий также принимаются меры по выявлению других лиц, причастных к деятельности группы.

Теги:
задержание преступников, Ташкентская область, Ташкент, Узбекистан, СГБ, Происшествие



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