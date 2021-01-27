В Турции задержали террористов - среди них четверо узбекистанцев

Боевики пытались незаконно пересечь турецко-сирийскую границу, но были задержаны. Это произошло в последний день прошлого года - 31 декабря на пропускном пункте в районе города Рейханлы провинции Хатай.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. На границе Турции и Сирии задержаны боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Об этом сообщили в Минобороны Турции.

"В числе двенадцати задержанных человек пятеро - граждане России, четверо – Узбекистана, трое – Киргизии. Все они являются членами ИГ*", — говорится в публикации на сайте ведомства.

Уточняется, что боевики пытались незаконно пересечь турецко-сирийскую границу, но были задержаны. Это произошло в последний день прошлого года - 31 декабря на пропускном пункте в районе города Рейханлы провинции Хатай.

Один из задержанных числится в красном бюллетене Интерпола.

Ранее в Министерстве внутренних дел России заявили о росте числа террористических преступлений в стране в 2020 году почти на 30 процентов.

С января по декабрь 2020-го было зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера (плюс 29,7 процента) и 833 преступления экстремистской направленности (плюс 42,4 процента).

* - Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других государств