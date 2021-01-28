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Пистолет Макарова. Архивное фото

Пистолет Макарова пытались незаконно переправить в Узбекистан из Казахстана

© Sputnik / Виталий Аньков
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210128/15881907/Pistolet-Makarova-pytalis-perepravit-v-Uzbekistan-iz-Kazakhstana.html

Экспертиза показала, что оружие пригодно для стрельбы. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана конфисковали пистолет Макарова, незаконно переправленный в республику через границу с Казахстаном, сообщили в пресс-службе СГБ.

Оперативно-розыскное мероприятие было проведено совместно с сотрудниками управления Государственного таможенного комитета по Ташкенту.

"Взятые под наблюдение двое жителей Ташкента были задержаны с поличным вблизи узбекско-казахской государственной границы <...> при получении огнестрельного оружия, переправленного с территории Республики Казахстан незаконным путем", — говорится в релизе.

Экспертиза показала, что пистолет пригоден для стрельбы. В его магазине было шесть боевых патронов.

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В ходе доследственной проверки выяснилось, что оружие было куплено за четыре тысячи долларов у жителя соседней республики. Тот переправил пистолет через госграницу с помощью дрона.

В пресс-службе также рассказали, что один из задержанных ранее был дважды судим — по статьям 97 ("Умышленное убийство") и 169 ("Кража") УК РУз.

Злоумышленники заключены под стражу, возбуждено уголовное дело по статье 246 ("Контрабанда").

Теги:
оружие, СГБ, Казахстан, Узбекистан, пистолет



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