Пистолет Макарова пытались незаконно переправить в Узбекистан из Казахстана

Экспертиза показала, что оружие пригодно для стрельбы. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана конфисковали пистолет Макарова, незаконно переправленный в республику через границу с Казахстаном, сообщили в пресс-службе СГБ.

Оперативно-розыскное мероприятие было проведено совместно с сотрудниками управления Государственного таможенного комитета по Ташкенту.

"Взятые под наблюдение двое жителей Ташкента были задержаны с поличным вблизи узбекско-казахской государственной границы <...> при получении огнестрельного оружия, переправленного с территории Республики Казахстан незаконным путем", — говорится в релизе.

Экспертиза показала, что пистолет пригоден для стрельбы. В его магазине было шесть боевых патронов.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что оружие было куплено за четыре тысячи долларов у жителя соседней республики. Тот переправил пистолет через госграницу с помощью дрона.

В пресс-службе также рассказали, что один из задержанных ранее был дважды судим — по статьям 97 ("Умышленное убийство") и 169 ("Кража") УК РУз.

Злоумышленники заключены под стражу, возбуждено уголовное дело по статье 246 ("Контрабанда").