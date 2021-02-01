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Неаполитанская пицца

Зверский аппетит: наманганец "порезал" администратора кафе из-за пиццы

© Flickr / Thomas Duesing
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210201/15909076/Zverskiy-appetit-pyanyy-namanganets-porezal-rabotnika-kafe-iz-za-pitstsy-v-dolg.html

Досталось также одной из машин: бунтарь разбил боковые зрительные и передние дверные стекла мимо проезжавшего автомобиля.

ТАШКЕНТ, 1 фев —  Sputnik. За нетрезвое состояние граждан порой расплачиваются совершенно невиновные люди, попавшие, как говорится, под горячую руку.

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Такой случай произошел на днях в Намангане.

Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в кафе и потребовал приготовить пиццу. Причем оплачивать заказ мужчина не планировал. Он заявил, что берет пиццу в долг, угрожая при этом ножом и битой.

Администратор заведения ответил, что они не торгуют в долг.

И тогда злоумышленник нанес ему удар ножом в левую часть груди.

В ту же ночь пьяный наманганец вместе со своим братом также разбили чужую машину.

"Продолжая свои преступные действия, вместе со своим братом Г. Н., будучи за рулем автомобиля "Спарк", примерно в 6.30 на перекрестке напротив здания УБДД УВД Наманганской области по улице И. Каримова перекрыл путь автомобилю "Малибу" и без всякой на то причины холодным оружием и битой разбил боковые зрительные стекла, передние дверные стекла машины", — сообщили в МВД.

В отношении бунтаря и его брата возбуждено уголовное дело по разным частям статьи "Хулиганство" УК РУз.

Теги:
кафе, нож, нападение, еда, Наманган



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