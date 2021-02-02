В Бухарской области водитель "прокатил" инспектора ДПС на капоте - видео

Инспектор оказался не из скромных и перегодил дорогу водителю, однако оказался на капоте. Смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. В Бухарской области наглый водитель провез инспектора ДПС на капоте своего автомобиля, сообщает местное УВД.

"Инцидент произошел 29 января в 15:30. Старший инспектор Управления безопасности дорожного движения МВД по Бухарской области младший сержант Ш.Р. хотел остановить водителя, который проехал на красный свет светофора на автомобиле Tiko", говорится в сообщении.

По необъяснимой причине, водитель ослушался инспектора ДПС и продолжил движение. Однако инспектор оказался не из скромных и перегодил ему дорогу, однако оказался на капоте.

После того, как его провезли на капоте около 60 метров, водитель остановился. Сотрудник не получил телесных повреждений и сразу оформил на водителя административный протокол, отправив авто на штрафстоянку.

Ведется проверка.