На столичном посту ДПС пресечены попытки провоза наркотиков в автомобиле

В автомобиле марки "Матиз" пассажир пытался провезти 1,18 грамма марихуаны, а на следующий день в автомобиле марки "Ласетти" другой пассажир вез с собой 0,43 грамма гашиша. Обоих задержали.

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В автомобиле марки "Матиз", который правоохранительные органы остановили на посту ДПС "Шарк" в Бектемирском районе, обнаружили марихуану, сообщили в ГУВД Ташкента.

Запрещенное вещество весом 1,18 грамма было обнаружено у 22-летнего пассажира авто. Возбуждено уголовное дело по статье 276 - "Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта".

На следующий день на этом же посту сотрудники ГУВД остановили автомобиль марки "Ласетти". Наркотическое вещество Гашиш весом 0,43 грамма также обнаружили у пассажира машины. Запах наркотика учуяла собака кинологической службы. Также возбуждено уголовное дело по той же статье 276 Уголовного кодекса страны.

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В октябре 2020 года было пресечено подобное правонарушение - в ходе профилактического мероприятия "Черный мак-2019" сотрудники органов внутренних дел задержали жителя Хавасткого района 1967 года рождения.

В его доме было обнаружено и изъято 2 кг 108 г наркотического вещества "марихуана".