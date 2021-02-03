В Кашкадарье парень убил пьяного ухажера своей сестры

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Кашкадарьинской области возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, который нанес ухажеру своей сестры смертельное ножевое ранение, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, поздним вечером 30 января 22-летний Жавохир Ю., находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим знакомым Адхамом А. приехал в махаллю "Некуз", находящуюся в селении Тайзан Касанского района, чтобы пообщаться с любимой девушкой.

Молодые люди перелезли через стену на территорию дома. В этот момент силуэты нежданных гостей заметил брат девушки — 20-летний Бунёд С. Он взял нож и вышел во двор. Адхам А., увидев Бунёда С., испугался и убежал.

Жавохир Ю. сказал брату возлюбленной, что пришел поговорить с ней, и спросил, почему в доме девушки было отказано пришедшим к ним сватам.

Мужчины поссорились, и Бунёд С. ударил Жавохира С. ножом в живот.

Члены семьи Бунёда С. отвезли пострадавшего на "скорой" в каршинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Несмотря на помощь врачей, молодой человек скончался.

Следственное отделение при ОВД Касанского района возбудило в отношении Бунёда С. уголовное дело по пункту "д" части 3 статьи 104 ("Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего") УК РУз.

Мужчина привлечен в качестве обвиняемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.