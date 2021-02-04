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Сбежать не получилось: как сотрудник ДПС в Ташкенте поймал пьяного водителя

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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210204/15929995/Sbezhat-ne-poluchilos-kak-sotrudnik-DPS-v-Tashkente-poymal-pyanogo-voditelya.html

После остановки водитель в состоянии алкогольного опьянения начал оскорблять сотрудника ДПС. Что произошло дальше - читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Потасовка между пьяным водителем скутера и инспектором ДПС произошла в Ташкенте, сообщают в ГУВД.

"Первого февраля, примерно в 23.15, по улице Шахрисабиз в Яшнабадском районе младший сержант Дилшод Мусаев заметил скутер, который подозрительно двигался. Он решил остановить его, однако водитель проигнорировал просьбу", - говорится в информации.

В итоге инспектор ДПС вместе с напарником - сержантом Нуриддином Досимовым - предприняли необходимые действия и остановили транспортное средство рядом с рестораном "Браззери" по улице Шахрисабз.

За рулем скутера оказался 32-летний Махамадхужа М. При общении инспекторы обратили внимание на запах спиртного и покрасневшие глаза водителя, в связи с чем ему было предложено пройти экспертизу.

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Водитель в ответ начал оскорблять сотрудников и активными действиями пытался помешать отстранить его от управления транспортным средством. В связи с чем младшим сержантом Д. Мусаевым была применена физическая сила.

В конце концов, заключением экспертизы было подтверждено состояние алкогольного опьянения, в отношении водителя скутера составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 131 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности. Транспортное средство помещено на штрафплощадку.

Ведется расследование.

Теги:
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