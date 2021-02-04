В строящейся многоэтажке Бухары произошел взрыв

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В строящемся 8-этажном доме на улице Ислама Каримова в Бухаре произошел взрыв, сообщили в пресс-службе МЧС.
По предварительной версии на третьем этаже многоэтажки, воспламенилась газовоздушная смесь. Три человека получили различные телесные повреждения.
Информация о погибших не поступала. На месте работают спасатели регионального Управления МЧС.
Ранее в соцсетях появились кадры с места происшествия.В настоящее время инцидент расследуется со стороны администрации области, Министерства по чрезвычайным ситуациям и соответствующих организаций.