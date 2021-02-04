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В строящейся многоэтажке Бухары произошел взрыв

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210204/15935141/V-stroyascheysya-mnogoetazhke-Bukhary-proizoshel-vzryv.html

Информация о погибших не поступала. Сейчас на месте ЧС работают спасатели регионального Управления МЧС.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В строящемся 8-этажном доме на улице Ислама Каримова в Бухаре произошел взрыв, сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительной версии на третьем этаже многоэтажки, воспламенилась газовоздушная смесь. Три человека получили различные телесные повреждения.

Информация о погибших не поступала. На месте работают спасатели регионального Управления МЧС.

Ранее в соцсетях появились кадры с места происшествия.

В настоящее время инцидент расследуется со стороны администрации области, Министерства по чрезвычайным ситуациям и соответствующих организаций.

Теги:
Бухара, газ, взрыв, МЧС Узбекистана



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