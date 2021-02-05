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Девочка стоит спиной. Архивное фото

В Янгиюле задержали педофила, который пытался похитить девочку

Sputnik / Жоомарт Ураимов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210205/15936976/V-Yangiyule-zaderzhali-pedofila-kotoryy-pytalsya-pokhitit-devochku.html

Инцидент произошел днем 29 января. Злоумышленник подошел к первокласснице на улице, когда она шла домой из школы.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Сотрудники Нацгвардии задержали в Янгиюле мужчину, который в конце января попытался похитить восьмилетнюю девочку. Об этом сообщил на своем Telegram-канале председатель Попечительского совета Фонда масс-медиа Комил Алламжонов.

"В городе Янгиюле Ташкентской области Национальная гвардия задержала мужчину, который пытался похитить школьницу. Я вздрогнул, когда увидел его фотографии. Только почему его лицо закрыто черным квадратом? Лица этих нелюдей надо показывать открыто!" — написал Алламжонов. 

Он также заявил, что "нелюди, положившие глаз на детей", должны "гнить в тюрьме".

"Я останусь при этом своем мнении, даже если самые известные правозащитные организации мира будут критиковать меня", — отметил Комил Алламжонов.

Девочка выбирает портфель
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Янгиюле мужчина пытался похитить 8-летнюю девочку — его объявили в розыск
"Считаю героизмом действия неравнодушного гражданина Абдулазиза Обидова, который, увидев эту девочку, благополучно отвел ее в школу, где она учится, и оставил у классного руководителя. Уважаемый Абдулазиз Обидов, преклоняю перед вами голову. Пусть Аллах увеличит число таких людей, как Вы, в нашей стране. От имени всех родителей, у которых есть дочери, спасибо Вам, дорогой Абдулазиз Обидов", — написал председатель Попечительского совета Фонда масс-медиа.

Обидову должна быть присуждена государственная награда, заявил Алламжонов. И тут же отметил, что этот неравнодушный гражданин заслуживает "намного большего, чем награды".

"А сотрудникам Национальной гвардии только respect. Вы всегда рядом!!!" — написал Алламжонов.

Напомним, инцидент произошел днем 29 января. Злоумышленник подошел к первокласснице на улице, когда она шла домой из школы.

Теги:
Ташкентская область, Задержание, дети, девочка, ребенок, педофил, Узбекистан, Янгиюль



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