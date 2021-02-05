В Янгиюле задержали педофила, который пытался похитить девочку

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Сотрудники Нацгвардии задержали в Янгиюле мужчину, который в конце января попытался похитить восьмилетнюю девочку. Об этом сообщил на своем Telegram-канале председатель Попечительского совета Фонда масс-медиа Комил Алламжонов.
"В городе Янгиюле Ташкентской области Национальная гвардия задержала мужчину, который пытался похитить школьницу. Я вздрогнул, когда увидел его фотографии. Только почему его лицо закрыто черным квадратом? Лица этих нелюдей надо показывать открыто!" — написал Алламжонов.
Он также заявил, что "нелюди, положившие глаз на детей", должны "гнить в тюрьме".
"Я останусь при этом своем мнении, даже если самые известные правозащитные организации мира будут критиковать меня", — отметил Комил Алламжонов.
Обидову должна быть присуждена государственная награда, заявил Алламжонов. И тут же отметил, что этот неравнодушный гражданин заслуживает "намного большего, чем награды".
"А сотрудникам Национальной гвардии только respect. Вы всегда рядом!!!" — написал Алламжонов.
Напомним, инцидент произошел днем 29 января. Злоумышленник подошел к первокласснице на улице, когда она шла домой из школы.