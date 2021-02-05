Под предлогом ремонта школы в Каракалпакстане расхитили бюджетные средства

В отчетных записях объемы работ были намерено завышены - так строительные фирмы смогли присвоить с одной школы 290,9 млн сумов и с другой - 161,6 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В Каракалпакстане выявлено хищение бюджетных средств при ремонте двух школ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, ссылаясь на информацию Генпрокуратуры.

Ремонт зданий обязались выполнить две строительные компании - сведения о работах, которые не проводились, были включены в отчетные документы. Причем в записях объемы работ были намерено завышены - так строительные фирмы смогли присвоить с одной школы 290,9 млн сумов и с другой - 161,6 млн сумов. Районный отдел народного образования перевел все деньги на счета компаний.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Хищение путем присвоения или растраты" и "Должностной подлог".

Накануне в одном из классов на учеников обрушился потолок, двоим из них потребовалась медпомощь. Выяснилось, что школа была капитально отремонтирована в 2019 году. Работы выполняло ООО "Ахмадходжи аль-Аваз" за счет дополнительно выделенных средств региону в размере 3,3 миллиарда сумов.