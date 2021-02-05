19:25 05 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск

Под предлогом ремонта школы в Каракалпакстане расхитили бюджетные средства

© Sputnik / Владимир Горовых
Происшествия
Получить короткую ссылку
135 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210205/15945061/Pod-predlogom-remonta-shkoly-v-Karakalpakstane-raskhitili-byudzhetnye-sredstva.html

В отчетных записях объемы работ были намерено завышены - так строительные фирмы смогли присвоить с одной школы 290,9 млн сумов и с другой - 161,6 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В Каракалпакстане выявлено хищение бюджетных средств при ремонте двух школ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, ссылаясь на информацию Генпрокуратуры.

Ремонт зданий обязались выполнить две строительные компании - сведения о работах, которые не проводились, были включены в отчетные документы. Причем в записях объемы работ были намерено завышены - так строительные фирмы смогли присвоить с одной школы 290,9 млн сумов и с другой - 161,6 млн сумов. Районный отдел народного образования перевел все деньги на счета компаний.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Хищение путем присвоения или растраты" и "Должностной подлог".

Накануне в одном из классов на учеников обрушился потолок, двоим из них потребовалась медпомощь. Выяснилось, что школа была капитально отремонтирована в 2019 году. Работы выполняло ООО "Ахмадходжи аль-Аваз" за счет дополнительно выделенных средств региону в размере 3,3 миллиарда сумов.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Каракалпакстан, школа



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Счастье на трех лапах: как живут собаки-инвалиды в приюте Таиланда - фото
Арипов: Узбекистан готов к сотрудничеству с ЕАЭС на взаимовыгодных условиях
Арипов: ЕАЭС укрепляет свой авторитет на международной арене — видео
Что нельзя будет закупать за бюджетные деньги — перечень и условия
На что нельзя тратить бюджет при госзакупках

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться