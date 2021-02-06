В Ташкенте ограбили девятилетнюю девочку

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Ташкенте среди бела дня ограбили девятилетнюю девочку, об этом рассказали в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел 3 февраля около 16.00 в Яккасарайском районе. Неизвестные на улице вырвали из рук Арины Т. мобильный телефон стоимостью 2,1 миллиона сумов и скрылись.

В ходе доследственной проверки было установлено, что преступление совершили 21-летние мужчина и женщина — Шахзод Б. и Шохиста Б. В отношении них возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 166 ("Грабеж") УК РУз.

Во время допроса выяснилось, что Шахзод Б. и Шохиста Б. успели продать украденный мобильный за 550 тысяч сумов в торговом центре "Малика". Кроме того, по данным следствия, они вовлекли в совершение своего преступления несовершеннолетнее лицо.

Мужчине и женщине предъявили обвинение по пункту "в" части 2 статьи 166, а также по части 3 статьи 127 ("Вовлечение несовершеннолетнего в преступление") УК. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде залога. Расследование продолжается.