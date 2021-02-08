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В Андижане при получении взятки задержаны сотрудники УВД

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Они пообещали гражданину через своих знакомых в судебных органах оказать содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. В Андижанской области два сотрудника управления внутренних дел были задержаны при получении взятки, сообщает телеканал "Узбекистан 24".

"Старший следователь управления внутренних дел Андижанской области и начальник изолятора временного содержания, вступив в сговор, пообещали гражданину через своих знакомых в судебных органах оказать содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы",  - говорится в сообщении.

Известно, что за такую "услугу" они потребовали у его сестры 12 тысяч долларов.

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Однако они были задержаны с поличным при получении вымогаемой суммы.

Теги:
Андижан, Происшествие, взятка, Узбекистан, Узбекистан



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