В Андижане при получении взятки задержаны сотрудники УВД

Они пообещали гражданину через своих знакомых в судебных органах оказать содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. В Андижанской области два сотрудника управления внутренних дел были задержаны при получении взятки, сообщает телеканал "Узбекистан 24".

"Старший следователь управления внутренних дел Андижанской области и начальник изолятора временного содержания, вступив в сговор, пообещали гражданину через своих знакомых в судебных органах оказать содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы", - говорится в сообщении.

Известно, что за такую "услугу" они потребовали у его сестры 12 тысяч долларов.

В Самаркандской области при получении взятки задержаны сотрудники хокимията >>

Однако они были задержаны с поличным при получении вымогаемой суммы.