В Ташкенте произошла авария с участием автобусов

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. В Ташкенте столкнулись два пассажирских автобуса, сообщает "Тошшахартрансхизмат".
"Восьмого февраля примерно в 6.50 на перекрёстке улиц Кукча Дарвоза и Тукимачи в Ташкенте произошло столкновение двух пассажирских автобусов", - говорится в информации.
Участниками ДТП стали автобус MAN маршрута №46 и автобус Isuzu маршрута №134. По предварительным данным, легкие телесные повреждения получил один пассажир MAN. Он был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
ДТП с пятью пострадавшими произошло в Ташкенте >>
Начато служебное расследование происшествия.