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Улица города Ташкент

В Ташкенте произошла авария с участием автобусов

© Flickr / Stanislav Magay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210208/15955804/V-Tashkente-proizoshla-avariya-s-uchastiem-avtobusov.html

Участниками ДТП стали автобус MAN маршрута №46 и автобус Isuzu маршрута №134. Начато служебное расследование.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. В Ташкенте столкнулись два пассажирских автобуса, сообщает "Тошшахартрансхизмат".

"Восьмого февраля примерно в 6.50 на перекрёстке улиц Кукча Дарвоза и Тукимачи в Ташкенте произошло столкновение двух пассажирских автобусов", - говорится в информации.

Участниками ДТП стали автобус MAN маршрута №46 и автобус Isuzu маршрута №134. По предварительным данным, легкие телесные повреждения получил один пассажир MAN. Он был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

ДТП с пятью пострадавшими произошло в Ташкенте >>

Начато служебное расследование происшествия.

Теги:
Происшествие, авария, ДТП, автобусы, автобус, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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