В Ташкенте произошла авария с участием автобусов

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Узбекистан изучит возможность поставок индийской вакцины от COVID В ходе встречи были обсуждены условия регистрации и поставки в республику индийской вакцины Covaxin от коронавируса. 10

В МИД предупредили о запрете въезда в Россию для студентов из Узбекистана Сейчас активно распространяется информация о наборе студентов для организации чартерного рейса из РУз в РФ. 1343