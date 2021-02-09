В Ташкенте "сотрудник ОВД" прокатился на капоте авто — комментарий ГУВД

По данным ведомства, ролик был снят 18 января в Юнусабадском районе. Его герои не имеют никакого отношения к правоохранительным органам.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали видео, на котором мужчина в форме сотрудника ОВД едет на капоте автомобиля.

Ролик 6 февраля распространился в соцсетях.

Как рассказали в ГУВД, в съемке видео приняли участие двое мужчин, не имеющих никакого отношения к правоохранительным органам. Их личности установлены — это 24-летний Абдурахмон З. и его приятель-ровесник Алим К.

По данным ведомства, ролик был снят 18 января. Форму сотрудника органов внутренних дел мужчины арендовали в одном из коммерческих магазинов, а жезл — купили на рынке. Машину Абдурахмон З. и Алим К. одолжили у знакомого — 34-летнего Отабека У. На управление им приятели не имели юридического права, отмечается в публикации.

"После этого на улице Тургунбаева в махалле "Ифтихор" Юнусабадского района Алим К. надел форменную одежду <...> и с жезлом в руках лег на капот автомобиля", — рассказали в ведомстве.

Пресс-служба ГУВД Ташкента Скриншоты с видео, на котором мужчина в форме сотрудника ОВД едет на капоте автомобиля

Данная видеозапись дискредитирует честь и достоинство сотрудников правоохранительной структуры, заявили в ГУВД.

В отношении обоих мужчин составили протокол по признакам правонарушений, предусмотренных статьями "Мелкое хулиганство" и "Незаконное ношение форменной одежды сотрудников министерств, ведомств и организаций" Кодекса об административной ответственности.

Кроме того, в отношении Абдурахмона З. был составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей "Управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных правилами дорожного движения" КоАО. Автомобиль помещен на штрафплощадку.

Восьмого февраля суд по уголовным делам Юнусабадского района назначил Алиму К. и Абдурахмону З. наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.

Ранее похожий случай произошел в Сырдарьинской области. Там 26-летний работник автомойки для видео станцевал в форме сотрудника ОВД, за что получил восемь суток ареста. Дело "оператора", которому еще нет 18 лет, рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.