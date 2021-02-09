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В Ташкенте "сотрудник ОВД" прокатился на капоте авто — комментарий ГУВД

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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По данным ведомства, ролик был снят 18 января в Юнусабадском районе. Его герои не имеют никакого отношения к правоохранительным органам.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали видео, на котором мужчина в форме сотрудника ОВД едет на капоте автомобиля. 

Ролик 6 февраля распространился в соцсетях.

Как рассказали в ГУВД, в съемке видео приняли участие двое мужчин, не имеющих никакого отношения к правоохранительным органам. Их личности установлены — это 24-летний Абдурахмон З. и его приятель-ровесник Алим К.

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По данным ведомства, ролик был снят 18 января. Форму сотрудника органов внутренних дел мужчины арендовали в одном из коммерческих магазинов, а жезл — купили на рынке. Машину Абдурахмон З. и Алим К. одолжили у знакомого — 34-летнего Отабека У. На управление им приятели не имели юридического права, отмечается в публикации.

"После этого на улице Тургунбаева в махалле "Ифтихор" Юнусабадского района Алим К. надел форменную одежду <...> и с жезлом в руках лег на капот автомобиля", — рассказали в ведомстве.

Скриншоты с видео, на котором мужчина в форме сотрудника ОВД едет на капоте автомобиля
Пресс-служба ГУВД Ташкента
Скриншоты с видео, на котором мужчина в форме сотрудника ОВД едет на капоте автомобиля

Данная видеозапись дискредитирует честь и достоинство сотрудников правоохранительной структуры, заявили в ГУВД.

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В отношении обоих мужчин составили протокол по признакам правонарушений, предусмотренных статьями "Мелкое хулиганство" и "Незаконное ношение форменной одежды сотрудников министерств, ведомств и организаций" Кодекса об административной ответственности.

Кроме того, в отношении Абдурахмона З. был составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей "Управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных правилами дорожного движения" КоАО. Автомобиль помещен на штрафплощадку.

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Восьмого февраля суд по уголовным делам Юнусабадского района назначил Алиму К. и Абдурахмону З. наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.

Ранее похожий случай произошел в Сырдарьинской области. Там 26-летний работник автомойки для видео станцевал в форме сотрудника ОВД, за что получил восемь суток ареста. Дело "оператора", которому еще нет 18 лет, рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.

Теги:
Видео, Узбекистан, Ташкент, ГУВД Ташкента



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