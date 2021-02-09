В Ташкенте "сотрудник ОВД" прокатился на капоте авто — комментарий ГУВД

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали видео, на котором мужчина в форме сотрудника ОВД едет на капоте автомобиля.
Ролик 6 февраля распространился в соцсетях.
Как рассказали в ГУВД, в съемке видео приняли участие двое мужчин, не имеющих никакого отношения к правоохранительным органам. Их личности установлены — это 24-летний Абдурахмон З. и его приятель-ровесник Алим К.
"После этого на улице Тургунбаева в махалле "Ифтихор" Юнусабадского района Алим К. надел форменную одежду <...> и с жезлом в руках лег на капот автомобиля", — рассказали в ведомстве.
Данная видеозапись дискредитирует честь и достоинство сотрудников правоохранительной структуры, заявили в ГУВД.
Кроме того, в отношении Абдурахмона З. был составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей "Управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных правилами дорожного движения" КоАО. Автомобиль помещен на штрафплощадку.
Ранее похожий случай произошел в Сырдарьинской области. Там 26-летний работник автомойки для видео станцевал в форме сотрудника ОВД, за что получил восемь суток ареста. Дело "оператора", которому еще нет 18 лет, рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.