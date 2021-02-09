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Сотрудник МЧС во время тушения пожара

Крупный пожар в Ташкенте: специалисты выясняют причины

© Sputnik / Николай Хижняк
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210209/15969307/V-Tashkente-vyyasnyayut-prichiny-krupnogo-pozhara.html

В понедельник в Шайхантахурском районе столицы загорелись сразу пять жилых домов. Эксперты выясняют причины возгорания и подсчитывают сумму ущерба.

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Специалисты МЧС выясняют обстоятельства крупного возгорания, произошедшего в минувший понедельник в Шайхантахурском районе столицы. 

В 13:09 на улице Дучор берк загорелись сразу пять прилегающих друг к другу жилых домов. На борьбу со стихией были направлены три пожарно-спасательные бригады городского МЧС. Спустя 20 минут огонь удалось локализовать, а в 14:18 он был полностью потушен.

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В Управлении по чрезвычайным ситуациям Ташкента новое назначение
 “Пожаром было охвачено в общей сложности 130 квадратных метров. Пострадали внутренние и наружные части кровли сразу пяти прилегающих друг к другу домов”, - сообщает МЧС.

В результате действий спасателей от огня удалось сохранить 360 квадратных метров жилья. Вместе с причинами возгорания, экспертам предстоит подсчитать и размер нанесенного ущерба.

Теги:
Происшествие, Ташкент, МЧС Узбекистана, пожар, тушение пожара



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