Узбекский предприниматель хотел подкупить таможенника — его задержали

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Ферганской области задержали с поличным мужчину, который пытался дать взятку сотруднику таможни за незаконный провоз в Узбекистан ценностей на четыре миллиарда сумов, сообщили в пресс-службе ГТК республики.

Оперативное мероприятие было многоэтапным, отмечается в публикации.

Предприниматель хотел уклониться от уплаты таможенных платежей. До этого в его грузе, ввезенном в страну в железнодорожном контейнере, таможенники обнаружили товары на 800 миллионов сумов, которые не были заявлены в сопроводительных документах. В итоге в госбюджет были взысканы установленные платежи.

В другой раз мужчина решил пойти на хитрость, впоследствии обернувшуюся уголовным делом.

В декабре 2020 года он нашел номер одного из сотрудников таможни и предложил ему встретиться. Уже во время очной беседы предприниматель сообщил, что скоро из-за границы на его имя прибудут контейнеры, и попросил поспособствовать тому, чтобы на таможенном посту их не сканировали и не включали в группу риска в "Системе управления рисками".

Сотрудник таможни сообщил о произошедшем своему начальству. После этого был составлен план раскрытия преступной деятельности злоумышленника.

В начале января он дал таможеннику взятку — 9,4 тысячи долларов и дорогие наручные часы. Оперативное мероприятие могло завершиться еще тогда, однако контейнеры к тому времени еще не вошли на территорию Узбекистана, поэтому был дан старт второму этапу операции.

Три контейнера прибыли в республику 14-15 января через пост "Техническая контора Чукурсай". В ходе контрольных мероприятий между грузом в контейнерах и документами были выявлены расхождения. Назначили углубленный таможенный досмотр.

Контейнеры перенаправили на таможенный пост внешнеэкономической деятельности "Коканд" Ферганской области.

Открывать пломбу контейнеров до прибытия в место назначения запрещено, однако в одном из сел Дангаринского района правонарушители аккуратно сделали это. Их задержали в момент подмены дорогих товаров на более дешевые.

Были изъяты 2,2 тысячи детских и 800 единиц взрослых велосипедов, 327 разных велосипедных товаров, детали для велосипедов и другие товары на общую сумму 4,16 миллиарда сумов, а также переданные в качестве взятки 9,4 тысячи долларов и наручные часы.

Возбуждено уголовное дело, идут следственные действия.