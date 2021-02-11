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Каски рабочих на заводе

Пять рабочих погибли в строительном вагончике в Подмосковье

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210211/15978528/Pyat-rabochikh-pogibli-v-stroitelnom-vagonchike-v-Podmoskove.html

В строительном вагончике в деревне Никольское обнаружили тела пяти рабочих без видимых признаков насильственной смерти.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Пять рабочих погибли в строительном вагончике в Подмосковье, пишет РИА Новости.

Согласно информации, они могли отравиться угарным газом, признаков насильственной смерти нет, об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Напомним, 11 февраля утром в правоохранительные органы Солнечногорска поступило сообщение об обнаружении в строительном вагончике в деревне Никольское тел пяти рабочих без видимых признаков насильственной смерти.

Следователи начали проверку, на место выехала следственно-оперативная группа.

Теги:
смерть, рабочий, Происшествие, Подмосковье, Россия, Россия



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