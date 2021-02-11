В строительном вагончике в деревне Никольское обнаружили тела пяти рабочих без видимых признаков насильственной смерти.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Пять рабочих погибли в строительном вагончике в Подмосковье, пишет РИА Новости.

Согласно информации, они могли отравиться угарным газом, признаков насильственной смерти нет, об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Напомним, 11 февраля утром в правоохранительные органы Солнечногорска поступило сообщение об обнаружении в строительном вагончике в деревне Никольское тел пяти рабочих без видимых признаков насильственной смерти.

Следователи начали проверку, на место выехала следственно-оперативная группа.