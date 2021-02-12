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Укладка железнодорожного полотна

В Узбекистане девушка пыталась совершить суицид на железной дороге

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210212/15985481/V-Uzbekistane-devushka-pytalas-sovershit-suitsid-na-zheleznoy-doroge.html

Её удалось спасти, на данный момент она находится в больнице. Подробности читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В Узбекистане девушка пыталась совершить суицид на железной дороге, сообщают в "Узбекистон темир йуллари".

"Инцидент произошел 10 февраля между станциями "Ялангач" и "Салар". Девушку удалось спасти, на данный момент она находится в больнице", - говорится в информации.

В пресс-службе "Узбекистон темир йуллари" напомнили, что на железной дороге поезд всегда имеет преимущество: у машиниста поезда нет выбора, у него есть только одна дорога. Даже если он едет на небольшой скорости, то просто может не успеть остановиться, так как тормозной путь у подвижного состава довольно длинный.

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У водителей автотранспортных средств и пешеходов, пересекающих железную дорогу всегда есть выбор и возможность подождать.

Теги:
Поезд, Узбекистон темир йуллари, самоубийство, суицид, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан



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