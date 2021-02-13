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В Ташобласти рассекретили банду фальшивомонетчиков

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210213/15992818/V-Tashoblasti-rassekretili-bandu-falshivomonetchikov.html

В качестве вещественных доказательств изъято 58 разрезанных, 490 неразрезанных бумажных фальшивых банкнот в объеме 100 тысяч сумов, цветной принтер, 2 коробки специальной бумаги, нож и другие предметы.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Сотрудники отдела борьбы с организованной преступностью ГУВД столичной области совместно с оперуполномоченными ОУР ОВД Ташкентского района задержали двоих молодых людей. Они пытались выпустить в обращение фальшивые банкноты в объеме порядка 55 миллионов 100 тысячных купюр, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Денежные купюры и монеты разных стран
© Sputnik / Михаил Кутузов
Фальшивомонетчики в Ташкенте пытались сбыть 600 поддельных купюр

Выяснилось, что фальшивомонетчики — жители Ташкента. В ходе оперативного мероприятия в качестве вещественных доказательств изъято 58 разрезанных, 490 неразрезанных бумажных фальшивых банкнот в объеме 100 тысяч сумов, цветной принтер, 2 коробки специальной бумаги, нож и другие предметы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело согласно части 2 статьи 176 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Доллар подвел: в Намангане задержан фальшивомонетчик >>

Летом прошлого года в Навоийской области был задержан гражданин, в чьем автомобиле обнаружено 3 500 евро, 50 долларов и 16,4 миллиона сумов. Согласно заключению экспертизы, деньги оказались поддельными. 

Было решено разоблачить действия членов преступной группировки, пытавшихся ввести в обращение контрафактную иностранную валюту. В результате оперативных мероприятий задержан еще один подозреваемый, проживающий в Ташкенте. В его доме обнаружены поддельные 200 долларов.

Теги:
МВД Узбекистана, Ташкентская область, Задержание, Узбекистан, фальшивые деньги



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