В Ташобласти рассекретили банду фальшивомонетчиков

В качестве вещественных доказательств изъято 58 разрезанных, 490 неразрезанных бумажных фальшивых банкнот в объеме 100 тысяч сумов, цветной принтер, 2 коробки специальной бумаги, нож и другие предметы.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Сотрудники отдела борьбы с организованной преступностью ГУВД столичной области совместно с оперуполномоченными ОУР ОВД Ташкентского района задержали двоих молодых людей. Они пытались выпустить в обращение фальшивые банкноты в объеме порядка 55 миллионов 100 тысячных купюр, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Выяснилось, что фальшивомонетчики — жители Ташкента. В ходе оперативного мероприятия в качестве вещественных доказательств изъято 58 разрезанных, 490 неразрезанных бумажных фальшивых банкнот в объеме 100 тысяч сумов, цветной принтер, 2 коробки специальной бумаги, нож и другие предметы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело согласно части 2 статьи 176 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Доллар подвел: в Намангане задержан фальшивомонетчик >>

Летом прошлого года в Навоийской области был задержан гражданин, в чьем автомобиле обнаружено 3 500 евро, 50 долларов и 16,4 миллиона сумов. Согласно заключению экспертизы, деньги оказались поддельными.

Было решено разоблачить действия членов преступной группировки, пытавшихся ввести в обращение контрафактную иностранную валюту. В результате оперативных мероприятий задержан еще один подозреваемый, проживающий в Ташкенте. В его доме обнаружены поддельные 200 долларов.