Страшная авария на аттракционе в Китае – три человека в тяжелом состоянии

В системе управления аттракционом произошел сбой, в результате некоторые отдыхающие выпали из качелей.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Не менее 16 человек пострадали из-за аварии в парке на цепочной карусели в китайской провинции Хунань, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Аттракцион потерял управление из-за сбоя, в результате некоторые отдыхающие выпали из качелей. Пострадавшие были доставлены в больницу. По меньшей мере три человека находятся в тяжелом состоянии.

В августе 2019 года в Узбекистане были проверены 1 845 аттракционов, установленных в 129 парках культуры и отдыха, и изучено соблюдение правил безопасной эксплуатации. Выяснилось, что большая часть аттракционов в парках Узбекистана не соответствует требованиям безопасности.

В начале мая в стране ввели штрафы за несоблюдение правил безопасности.

Для граждан нарушение эксплуатации парковых аттракционов влечет наложение административного штрафа в размере от трех (608,1 тысячи сумов) до пяти (около 1,13 миллиона сумов) МРЗП. Для должностных лиц — от пяти (около 1,13 миллиона сумов) до десяти (около 2,27 миллиона сумов) МРЗП.