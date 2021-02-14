В Японии произошло мощное землетрясение

По последним данным, при землетрясении пострадали не менее 144 человек. Более половины из пострадавших приходится на префектуру Фукусима. О жертвах не сообщается.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Вчера поздно вечером на северо-востоке Японии произошло мощнейшее за последнее время землетрясение. Толчки, магнитудой 7,3 балла были зафиксированы в 23.08 в районе префектуры Фукусима в Тихом океане, очаг залегал на глубине 55 километров, сообщает РИА Новости.

Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов.

По последним данным, при землетрясении пострадали не менее 144 человек. Более половины из пострадавших приходится на префектуру Фукусима. О жертвах пока не сообщается.

На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено. Правительство сообщило, что без электричества остался почти 1 миллион домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку. Подачу электроэнергии в большинство районах удалось почти полностью восстановить к полудню воскресенья.

© AP Photo / DITA ALANGKARA Узбекистанцы почувствовали землетрясение

Повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло в воскресенье днем в префектуре Фукусима, угрозы цунами нет.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 16.31 по местному времени. Очаг залегал на глубине 50 километров под водой.

Толчки силой до 4 баллов ощущались в префектурах Фукусима и Мияги.