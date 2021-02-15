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В Ташкенте на берегу реки Чирчик произошел масштабный пожар

© Sputnik / Николай Хижняк
Происшествия
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210215/16000085/V-Tashkente-na-beregu-reki-Chirchik-proizoshel-masshtabnyy-pozhar.html

Пожарно-спасательные бригады столичного Управления МЧС прибыли на место происшествия в течение пяти минут.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Бектемирском районе столицы в махалле "Нурафшон" произошел мощный пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"На берегу реки Чирчик  на площади 100 квадратных метров воспламенились фрагменты картонных коробок и старые деревянные ящики", - информируется в релизе. 

В МЧС отмечают, что пожарно-спасательные бригады столичного Управления МЧС прибыли на место происшествия в течение пяти минут. Им удалось ликвидировать возгорание в считанные минуты.

В ходе инцидента никто не пострадал.

Теги:
МЧС Узбекистана, тушение пожара, пожарные, пожар, Чирчик



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