В Ташкенте на берегу реки Чирчик произошел масштабный пожар

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Бектемирском районе столицы в махалле "Нурафшон" произошел мощный пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
"На берегу реки Чирчик на площади 100 квадратных метров воспламенились фрагменты картонных коробок и старые деревянные ящики", - информируется в релизе.
В МЧС отмечают, что пожарно-спасательные бригады столичного Управления МЧС прибыли на место происшествия в течение пяти минут. Им удалось ликвидировать возгорание в считанные минуты.
В ходе инцидента никто не пострадал.