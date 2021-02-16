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Узбекистанцы подозреваются в подделке справок для выезда в РФ

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Задержанные обманным путем получили 1 тысячу долларов и 5,2 миллиона сумов в обмен на отправку в РФ двух граждан Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Сотрудники Генпрокуратуры Узбекистана задержали двух жителей Наманганской области на востоке страны по подозрению в подделке справок для пассажиров спецрейсов в Россию во время коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

"Задержанные обманным путем получили 1 тысячу долларов и 5,2 миллиона сумов в обмен на отправку в РФ двух граждан Узбекистана на основе поддельных документов, подтверждающих приглашение на лечение", - говорится в информации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Изготовление, подделка документов, их сбыт или использование" УК Узбекистана, ведется следствие.

В Узбекистане выявили группу, подделавшую ПЦР-тесты на авиарейс в Москву >>

Напомним, в декабре правоохранительные органы Узбекистана выявили группу лиц, занимавшихся подделкой ПЦР-тестов на коронавирус для пассажиров спецрейса, вылетающего из Ташкента в Москву.

В ходе оперативных мероприятий сотрудников Службы госбезопасности и МВД республики были установлены трое граждан Узбекистана, которые занимались подделкой и сбытом фальсифицированных ПЦР-тестов.

Теги:
Россия, Россия, Происшествие, мошенничество, мошенник, Узбекистан, Узбекистан



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