Пресечена контрабанда автозапчастей и других товаров на 9,6 млрд сумов

В железнодорожном контейнере были обнаружены не заявленные в документах одежда, хозяйственные товары и медицинские принадлежности.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. На таможенном посту "Ташкент-товарная" пресечена контрабанда на 9,6 млрд сумов. Спецоперацию провели сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Государственного таможенного комитета. О ее результатах вышел репортаж на телеканале "Узбекистан 24".

Контрабанда ковидного времени: что больше всего изъяла таможня в 2020 году >>

По товарно-распределительным документам в железнодорожных контейнерах из Китая должны были находиться автомобильно-запасные части, оформленные на одно из предприятий Ташкента. Однако фактически состав из Китая вез гораздо больше наименований.

"В ходе таможенного досмотра было установлено, что количество запасных частей в контейнерах больше, чем было указано в товаросопроводительных документах и грузовой таможенной декларации. Кроме того, в контейнере обнаружены не заявленные в документах одежда, хозяйственные товары и медицинские принадлежности", - рассказала старший инспектор пресс-службы таможенного комитета Азиза Заирова.

По данному факту проводятся доследственные проверки.

Аналогичное преступление было совершено в столице месяц назад. Сотрудники Государственного таможенного комитета вместе с представителями правоохранительных органов выявили незаконный оборот парфюмерной продукции.

Было установлено, что в домах, арендованных двумя иностранными гражданами, хранится парфюмерно-косметическая продукция бренда California стоимостью 415,5 миллиона сумов.