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Пресечена контрабанда автозапчастей и других товаров на 9,6 млрд сумов

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210216/16012547/Presechena-kontrabanda-avtozapchastey-i-drugikh-tovarov-na-96-mlrd-sumov.html

В железнодорожном контейнере были обнаружены не заявленные в документах одежда, хозяйственные товары и медицинские принадлежности.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. На таможенном посту "Ташкент-товарная" пресечена контрабанда на 9,6 млрд сумов. Спецоперацию провели сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Государственного таможенного комитета. О ее результатах вышел репортаж на телеканале "Узбекистан 24".

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По товарно-распределительным документам в железнодорожных контейнерах из Китая должны были находиться автомобильно-запасные части, оформленные на одно из предприятий Ташкента. Однако фактически состав из Китая вез гораздо больше наименований.

"В ходе таможенного досмотра было установлено, что количество запасных частей в контейнерах больше, чем было указано в товаросопроводительных документах и грузовой таможенной декларации. Кроме того, в контейнере обнаружены не заявленные в документах одежда, хозяйственные товары и медицинские принадлежности", - рассказала старший инспектор пресс-службы таможенного комитета Азиза Заирова.

По данному факту проводятся доследственные проверки.

Лекарства в одной из аптек
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Аналогичное преступление было совершено в столице месяц назад. Сотрудники Государственного таможенного комитета вместе с представителями правоохранительных органов выявили незаконный оборот парфюмерной продукции.

Было установлено, что в домах, арендованных двумя иностранными гражданами, хранится парфюмерно-косметическая продукция бренда California стоимостью 415,5 миллиона сумов.

Теги:
Ташкент, Государственный таможенный комитет, таможенники, контрабанда



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