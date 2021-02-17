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Грабитель

В Ташобласти грабители залезли в дом к девушкам

CC0 / Unsplash / Luis Villasmil
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210217/16017364/V-Tashoblasti-grabiteli-zalezli-v-dom-k-devushkam.html

Злоумышленники связали девушек, которые находились в доме, и украли драгоценности. Одна из пострадавших была беременна.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. В Ташкентской области пятеро мужчин залезли в дом женщин и ограбили их, сообщают в Следственном департаменте Узбекистана.

"Тринадцатого февраля в Янгиюле неизвестные лица, надев маски и резиновые перчатки, перелезли через стену дома 20-летней девушки. Мужчины стали угрожать, а когда она начала оказывать сопротивление, ударили ее по лицу и заклеили ее рот при помощи скотча", - говорится в информации.

Затем злоумышленники проникли в спальную комнату дома, где спала беременная девушка. Они связали ей руки при помощи скотча и украли драгоценными вещами на общую сумму 1 320 долларов, а после скрылись с места преступления.

В Ташобласти грабители залезли в дом к девушкам
Следственный департамент Узбекистана
В Ташобласти грабители залезли в дом к девушкам

В ходе проверки стало известно, что данное преступление было совершено со стороны жителей Зангиотинского района, а именно 26-летним К. Т., 33-летним Л. Ф., 24-летним Х. С., 24-летним Д. Т. и 23-летним А. А., которые были задержаны в процессуальном порядке.

Ведется расследование.

Теги:
Происшествие, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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