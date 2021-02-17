Пассажиры BMW 1994 и 1990 года рождения скончались: один по дороге в больницу, второй - прямо на месте происшествия.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. В Ташкенте водитель автомобиля BMW врезался в другую машину, стоявшую на обочине, сообщают в ГУВД.

"Шестнадцатого февраля текущего года в 22.45, напротив кафе "Максад", расположенного в 24-м квартале Учтепинского района города Ташкента, произошло ДТП. Водитель Р. Р. 1986 года рождения, передвигавшийся на автомобиле марки BMW, потерял управление и врезался в грузовой автомобиль марки Isuzu, стоящий на обочине дороги", - говорится в информации.

В результате столкновения Р. Р., водитель автомобиля марки BMW, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Пассажиры этого автомобиля, Б. К. 1990 года рождения, скончался по дороге в больницу, а В. Э., 1994 года рождения, – на месте происшествия.

ГУВД Ташкента В Ташкенте BMW врезался в машину на обочине - есть погибшие

В следственном отделе ГУВД города Ташкента ведется доследственная проверка по данному происшествию.