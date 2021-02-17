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Мошенник развел жителя Ташкента на 152 миллиона сумов

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210217/16018835/Moshennik-razvel-zhitelya-Tashkenta-na-152-milliona-sumov.html

В отношении злоумышленника — 46-летнего Махмуджона Д. — возбуждено уголовное дело, идет следствие.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Житель Ташкента стал жертвой мошенника, пообещавшего ему прибыль на рынке криптовалют, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, в июне 2019 года около станции метро "Дустлик" 46-летний Махмуджон Д. пообещал 35-летнему Шерзоду А., что тот сможет подзаработать, вложившись в цифровые деньги. Злоумышленник взял у потерпевшего 152 миллиона сумов якобы на их покупку, однако не сдержал слово и потратил деньги на свои нужды.

Директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Евгений Винокуров
© Sputnik / Алексей Куденко
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Следственное отделение при УКД ОВД Яшнабадского района возбудило в отношении Махмуджона Д. уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 168 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") УК РУз. Следствие продолжается.

Ранее в Ташкенте мужчина заявил, что знакомый обманул его на 44,5 тысячи долларов. По словам потерпевшего, тот осенью 2020-го предложил ему совместно открыть учебный центр, авиакассу и турфирму, взял деньги, но соблюсти договоренности не посчитал нужным.

Теги:
криптовалюта, деньги, мошенник, Ташкент



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