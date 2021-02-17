Женщина смертельно отравилась консервами в Джизакской области

Происшествия 13:30 17.02.2021 Получить короткую ссылку 7 0 0
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За последние дни это уже второй в Узбекистане случай отравления консервированными помидорами.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Один человек скончался, еще двое пострадали от отравления консервированными томатами в Джизакской области Узбекистана, сообщили в программе Zamon канала Sevimli TV. Фото из личного архива Натальи Денисовой
В Дустликское районное медицинское объединение Джизакской области поступили три члена одной семьи с признаками пищевого отравления, в больнице им был поставлен диагноз "ботулизм".
Несмотря на усилия врачей, одна из поступивших, 26-летняя женщина, скончалась.
По предварительным данным, все трое на ужин съели консервированные томаты, приготовленные дома.
На прошлой неделе в Самаркандской области также после отравления консервированными томатами
скончался один человек, еще четверо попали в реанимацию. Консервы были приготовлены в домашних условиях.