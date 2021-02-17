Женщина смертельно отравилась консервами в Джизакской области

За последние дни это уже второй в Узбекистане случай отравления консервированными помидорами.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Один человек скончался, еще двое пострадали от отравления консервированными томатами в Джизакской области Узбекистана, сообщили в программе Zamon канала Sevimli TV.

В Дустликское районное медицинское объединение Джизакской области поступили три члена одной семьи с признаками пищевого отравления, в больнице им был поставлен диагноз "ботулизм".

Несмотря на усилия врачей, одна из поступивших, 26-летняя женщина, скончалась.

По предварительным данным, все трое на ужин съели консервированные томаты, приготовленные дома.

На прошлой неделе в Самаркандской области также после отравления консервированными томатами скончался один человек, еще четверо попали в реанимацию. Консервы были приготовлены в домашних условиях.