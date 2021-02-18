12:21 18 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск
В Каракалпакстане найдено целое кладбище ослов

В Каракалпакстане найдено целое кладбище ослов

УзА
Происшествия
Получить короткую ссылку
130 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/12/16025943.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210218/16025971/V-Karakalpakstane-naydeno-tseloe-kladbische-oslov.html

Известно, что только на одном захоронении найдены ребра 55 ослов. По словам очевидцев, мясо продавали людям.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Каракалпакстане обнаружили кладбище ослов в нескольких локациях, сообщает УзА.

Ранее в социальных сетях появились видеоролики с раскрытием мест, где находились захоронения. По словам очевидцев, мясо продавали людям.

Известно, что только на одном кладбище в Элликкалинском районе найдены ребра 55 ослов.

Сейчас сотрудники Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, отдела ветеринарии и развития животноводства, а также представители других соответствующих организаций проверяют деятельность всех мясников и местную бойню.

В Фергане из ослиного мяса готовили самсу и лагман >>

Об инциденте также сообщили в районный хокимият, прокуратуру и РОВД.

Напомним, что это уже не первый случай в Узбекистане, когда преступные банды покупали ослов, разделывали их и продавали в кафе, рестораны или на рынках под видом говядины.

Теги:
Происшествие, мясо, животные, Животные, Узбекистан, Узбекистан, Каракалпакстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Извержение вулкана Этна
В Италии проснулся древний вулкан Этна — 13 пугающе красивых фото
Жилищный вопрос: почему Дональда Трампа хотят выселить из “Мар-а-Лаго”
Флорида "выселяет" Трампа: что сделал экс-президент своим соседям по дому?
Скоростная ж/д магистраль Туркестан — Ташкент
Из Ташкента в Туркестан за 2 часа: подробности проекта ж/д магистрали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться