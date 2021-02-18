В Каракалпакстане найдено целое кладбище ослов

Известно, что только на одном захоронении найдены ребра 55 ослов. По словам очевидцев, мясо продавали людям.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Каракалпакстане обнаружили кладбище ослов в нескольких локациях, сообщает УзА.

Ранее в социальных сетях появились видеоролики с раскрытием мест, где находились захоронения. По словам очевидцев, мясо продавали людям.

Известно, что только на одном кладбище в Элликкалинском районе найдены ребра 55 ослов.

Сейчас сотрудники Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, отдела ветеринарии и развития животноводства, а также представители других соответствующих организаций проверяют деятельность всех мясников и местную бойню.

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Об инциденте также сообщили в районный хокимият, прокуратуру и РОВД.

Напомним, что это уже не первый случай в Узбекистане, когда преступные банды покупали ослов, разделывали их и продавали в кафе, рестораны или на рынках под видом говядины.