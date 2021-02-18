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Пешеходный переход в Ташкенте

В Кашкадарье ребенка сбили прямо возле школы - кто водитель?

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210218/16026038/V-Kashkadare-rebenka-sbili-pryamo-vozle-shkoly-kto-voditel.html

Шестилетний школьник, переходивший дорогу по переходу, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Кашкадарье, возле школы №1 Чиракчинского района, водитель сбил мальчика на пешеходном переходе у школы, сообщают в ГУБДД. По словам местных СМИ, водителем мог быть сотрудник ОВД.

"ДТП произошло 16 февраля примерно в 15.00 на 2-м км автодороги 4Н-282, проходящей через территорию махалли "Янгиобод". Водитель Ж. Х. (1977 г. р.) совершил наезд на ученика подготовительных классов Ф. К. (2014 г. р.), который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив школы №1. Мальчик был доставлен в больницу с различными травмами", - говорится в информации.

В Кашкадарье ребенка сбили прямо возле школы - кто водитель?
ГУБДД
В Кашкадарье ребенка сбили прямо возле школы - кто водитель?

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 266 УК РУз ("Нарушение правил безопасности движения, повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение"). В данный момент проводятся следственные действия.

Теги:
Кашкадарьинская область, Узбекистан, Узбекистан, авария, ДТП, Происшествие



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