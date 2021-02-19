В состоянии алкогольного опьянения водитель потерял контроль над управлением и столкнулся с бетонным бордюром, чуть не врезавшись в пост ДПС.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. В Навоийской области пьяный водитель чуть не снес пост ДПС, сообщают в ГУБДД.

"Случай произошел 17 февраля на автомобильной дороге М-37 (на 147-м км) Карманинского района. За рулем автомобиля Lacetti находился мужчина Э. Х. 1969 года рождения. В состоянии алкогольного опьянения водитель потерял контроль над управлением и столкнулся с бетонным бордюром, чуть не врезавшись в пост ДПС", - говорится в информации.

ГУБДД В Навоийской области пьяный водитель чуть не снес пост ДПС - фото

Впоследствии, из-за сильного удара, автомобиль загорелся. Спасатели добрались на место происшествия, когда машина сгорела полностью.

Ведется следствие.