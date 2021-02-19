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В Навоийской области пьяный водитель чуть не снес пост ДПС - фото

В Навоийской области пьяный водитель чуть не снес пост ДПС - фото

ГУБДД
Происшествия
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В состоянии алкогольного опьянения водитель потерял контроль над управлением и столкнулся с бетонным бордюром, чуть не врезавшись в пост ДПС.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. В Навоийской области пьяный водитель чуть не снес пост ДПС, сообщают в ГУБДД.

"Случай произошел 17 февраля на автомобильной дороге М-37 (на 147-м км) Карманинского района. За рулем автомобиля Lacetti находился мужчина Э. Х. 1969 года рождения. В состоянии алкогольного опьянения водитель потерял контроль над управлением и столкнулся с бетонным бордюром, чуть не врезавшись в пост ДПС", - говорится в информации.

В Навоийской области пьяный водитель чуть не снес пост ДПС - фото
ГУБДД
В Навоийской области пьяный водитель чуть не снес пост ДПС - фото

Впоследствии, из-за сильного удара, автомобиль загорелся. Спасатели добрались на место происшествия, когда машина сгорела полностью.

Ведется следствие.

Теги:
Происшествие, Навойская область, Навои, Узбекистан, Узбекистан, авария, ДТП



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