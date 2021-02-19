ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. В Самаркандской области поезд насмерть сбил мужчину, сообщает STV.
"Тело погибшего мужчины возле железнодорожной станции "Джума" в Пастдаргомском районе обнаружили 14 февраля в 22.40. Личность погибшего была установлена, это местный житель 1977 года рождения", - говорится в информации.
По данным издания, мужчину сбил поезд "Шарк".
Напомним, ранее в Бухарской области произошло смертельное ДТП. Железнодорожный поезд сбил 33-летнюю женщину, которая работала медсестрой в местной больнице.
Медсестру, возвращавшуюся с работы в Бухарской области, сбил поезд >>
Трагедия произошла 18 декабря в 23.18. Поезд двигался по маршруту "Нукус–Бухара–Ташкент".