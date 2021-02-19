В Самаркандской области поезд насмерть сбил мужчину

Главные темы

ЦБ готовится к Всемирной неделе денег: с чего решили начать В течение Недели во всех регионах республики будут проведены конкурсы, обучающие и развлекательные мероприятия, координатором которых станет Центральный банк. 18

Хорезмский театр кукол показал онлайн-спектакль детям из Лондона и Нью-Йорка Данная инициатива была реализована при поддержке ряда госструктур Хорезмской области и участии соотечественника, проживающего за рубежом. 12