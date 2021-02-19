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Укладка железнодорожного полотна

В Самаркандской области поезд насмерть сбил мужчину

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210219/16037275/V-Samarkandskoy-oblasti-poezd-nasmert-sbil-muzhchinu.html

Тело погибшего мужчины возле железнодорожной станции "Джума" в Пастдаргомском районе обнаружили 14 февраля в 22.40.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. В Самаркандской области поезд насмерть сбил мужчину, сообщает STV.

"Тело погибшего мужчины возле железнодорожной станции "Джума" в Пастдаргомском районе обнаружили 14 февраля в 22.40. Личность погибшего была установлена, это местный житель 1977 года рождения", - говорится в информации.

По данным издания, мужчину сбил поезд "Шарк".

Напомним, ранее в Бухарской области произошло смертельное ДТП. Железнодорожный поезд сбил 33-летнюю женщину, которая работала медсестрой в местной больнице.

Медсестру, возвращавшуюся с работы в Бухарской области, сбил поезд >>

Трагедия произошла 18 декабря в 23.18. Поезд двигался по маршруту "Нукус–Бухара–Ташкент".

Теги:
Происшествие, Поезд, Узбекистан, Узбекистан, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд



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