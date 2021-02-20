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Авария в Ташкенте: Chevrolet Lacetti влетела в Nexia-3

Авария в Ташкенте: Chevrolet Lacetti влетела в Nexia-3

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210220/16052283/Avariya-v-Tashkente-Chevrolet-Lacetti-vletela-v-Nexia-3.html

Водитель Nexia-3 получил телесные повреждения, ему потребовалась медпомощь. Идет доследственная проверка.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло утром 20 февраля в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.

По данным пресс-службы, 33-летний Б. Х., управляя Chevrolet Lacetti, во время разворота столкнулся с Nexia-3, за рулем которого сидел 42-летний У. Н.

Автомобиль Nexia-3 перевернулся и отлетел на другую сторону дороги. У. Н. получил телесные повреждения, ему потребовалась медицинская помощь. Идет доследственная проверка.

Ранее в УВД Ферганской области рассказали о ДТП, в результате которого погиб ребенок, а трое взрослых — были госпитализированы.

Теги:
ГУВД Ташкента, Ташкент, авария, ДТП



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