В Ташкенте дети скончавшегося пациента жестко избили врачей-реаниматологов

Это не первый подобный случай. Минздрав в течение нескольких лет призывает обратить серьезное внимание на необходимость усиления законодательства в сфере защиты медработников.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Ташкенте на больничной койке оказались сами врачи, которые стали жертвами разъяренных родственников умершего пациента.

Об этом сообщили в Минздраве.

Дело было так: вечером 19 февраля от жильцов одного из домов Яшнабадского района поступил вызов в службу спасения.

Бригада скорой помощи прибыла на место через 12 минут. Неотложку вызывали для 52-летнего мужчины, врачи оценили его состояние как тяжелое.

Спустя 15 минут его госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 4.

У мужчины были диагностированы гипертоническая болезнь, гипертонический криз, опухоль легкого и агональное состояние.

Пациента срочно направили в реанимацию. Там он уже находился в состоянии клинической смерти: не было ни пульса, ни дыхания, зрачки на свет не реагировали.

Врачи до последнего пытались спасти мужчину — сердечно-легочную реанимацию повторяли 3 раза в течение 30 минут.

Несмотря на усилия врачей, пациент скончался.

Его дети, узнав об этом, напали на дежурных Городской службы скорой помощи. Досталось двум медработникам: одному из них 32 года, другому — 21.

Обоих били по голове, лицу, груди.

В итоге, врачи получили черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, множественные гематомы по всему телу.

У одного из них также диагностирован травматический шок 1-2 степени и закрытый перелом носа.

Пресс-служба Минздрава Узбекистана Пострадавшие медработники находятся сейчас в тяжелом состоянии

Пострадавших доставили в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Их состояние оценивается как тяжелое.

Минздрав обратился в правоохранительные органы по факту нападения на медицинских работников.