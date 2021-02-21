11:52 21 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск

В Ташкенте дети скончавшегося пациента жестко избили врачей-реаниматологов

© Sputnik / Mikhail Fomichev
Происшествия
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210221/16053730/V-Tashkente-deti-skonchavshegosya-patsienta-zhestko-izbili-vrachey-reanimatologov.html

Это не первый подобный случай. Минздрав в течение нескольких лет призывает обратить серьезное внимание на необходимость усиления законодательства в сфере защиты медработников.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Ташкенте на больничной койке оказались сами врачи, которые стали жертвами разъяренных родственников умершего пациента.

Следственный департамент при МВД Узбекистана
В Самарканде 26-летний мужчина избил охранника и врача больницы

Об этом сообщили в Минздраве. 

Дело было так: вечером 19 февраля от жильцов одного из домов Яшнабадского района поступил вызов в службу спасения.

Бригада скорой помощи прибыла на место через 12 минут. Неотложку вызывали для 52-летнего мужчины, врачи оценили его состояние как тяжелое.

Спустя 15 минут его госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 4.

У мужчины были диагностированы гипертоническая болезнь, гипертонический криз, опухоль легкого и агональное состояние. 

Пациента срочно направили в реанимацию. Там он уже находился в состоянии клинической смерти: не было ни пульса, ни дыхания, зрачки на свет не реагировали. 

Врачи до последнего пытались спасти мужчину — сердечно-легочную реанимацию повторяли 3 раза в течение 30 минут.

Несмотря на усилия врачей, пациент скончался. 

Его дети, узнав об этом, напали на дежурных Городской службы скорой помощи. Досталось двум медработникам: одному из них 32 года, другому — 21.

Обоих били по голове, лицу, груди.

В итоге, врачи получили черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, множественные гематомы по всему телу.

У одного из них также диагностирован травматический шок 1-2 степени и закрытый перелом носа.

Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Пострадавшие медработники находятся сейчас в тяжелом состоянии

Пострадавших доставили в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. 

Их состояние оценивается как тяжелое. 

Минздрав обратился в правоохранительные органы по факту нападения на медицинских работников. 

Теги:
насилие, избиение, врачи, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Животные, уставшие от этой вашей зимы — фотолента
"Ушел" под аплодисменты: Москва простилась с легендой советского кино Мягковым
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться