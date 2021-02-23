Семейный ужин в чайхане закончился трагедией — скончались взрослые и ребенок

Еще двое детей с признаками сильнейшего отравления были экстренно госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Хорезмской области расследуют причины трагедии, которая унесла жизни двоих взрослых и одного ребенка.

Дело было так: семья из пяти человек ужинала в чайхане в Шаватском районе Хорезмской области.

Внезапно всем присутствующим за столом стало плохо, вызвали скорую помощь. У членов семьи было диагностировано сильнейшее отравление.

"В результате супруги и один ребенок скончались на месте происшествия. Двое детей с признаками сильного отравления были доставлены в местную больницу", — сообщили в Генпрокуратуре.

По предварительным данным, причиной отравления стала утечка газа из газовой печи на кухне заведения.

"Районная прокуратура ведет доследственную проверку по факту происшествия.