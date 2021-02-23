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Семейный ужин в чайхане закончился трагедией — скончались взрослые и ребенок

© Depositphotos / Rawpixel
Происшествия
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210223/16059541/V-chaykhane-semeynyy-uzhin-zakonchilsya-tragediey--skonchalis-vzroslye-i-rebenok.html

Еще двое детей с признаками сильнейшего отравления были экстренно госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Хорезмской области расследуют причины трагедии, которая унесла жизни двоих взрослых и одного ребенка. 

Батарея
© CC0 / Usplash / GRÆS Magazine
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Дело было так: семья из пяти человек ужинала в чайхане в Шаватском районе Хорезмской области.

Внезапно всем присутствующим за столом стало плохо, вызвали скорую помощь. У членов семьи было диагностировано сильнейшее отравление. 

"В результате супруги и один ребенок скончались на месте происшествия. Двое детей с признаками сильного отравления были доставлены в местную больницу", — сообщили в Генпрокуратуре.

По предварительным данным, причиной отравления стала утечка газа из газовой печи на кухне заведения.

"Районная прокуратура ведет доследственную проверку по факту происшествия. 

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Узбекистан, Хорезмская область, дети, семья, чайхана, еда



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