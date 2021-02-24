Разбойное нападение на частный дом в Самарканде: кем оказались грабители

Злоумышленники избили хозяйку жилища и связали ее домработницу. Теперь им предстоит ответить за все это по закону.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Самарканде 22 февраля было совершено разбойное нападение на частный дом, рассказали в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, днем в понедельник трое неизвестных в черных кепках и медицинских масках через открытые ворота вошли на территорию дома 51-летней Муборак Д., затем попали в жилище, до потери сознания избили хозяйку, проводом от пылесоса связали домработницу Махлиё М., потом вытащили из находившегося в спальне железного сейфа 42,5 тысячи долларов, десять видов золотых украшений на общую сумму 2,4 тысячи долларов, IPhone 7 и три планшета, после чего скрылись.

Следственное управление при ОВД Самаркандской области возбудило уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 164 ("Разбой") УК РУз.

В ходе оперативно-разыскного мероприятия было установлено, что преступление совершили 32-летние Аскар И., Давлат Р. и 36-летний Жасур И. У них было изъято 8,1 тысячи долларов.

Мужчин задержали. Следствие продолжается.