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В Ташкенте заработал первый банкомат с функцией обмена валюты

Сотрудники "Народного банка" воровали деньги из банкомата

© Foto : GlobUz
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210225/16075613/Sotrudniki-Narodnogo-banka-vorovali-dengi-iz-bankomata.html

Главный специалист по сервисному обслуживанию оборудования филиала "Народного банка" Чиланзарского района скооперировался с другими лицами и более полугода похищал деньги из банкоматов.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В пресс-службе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана сообщили о вопиющем случае воровства.

Оказалось, что сотрудники "Народного банка" вступили в преступный сговор и в течение 7 месяцев обворовывали банкоматы в одном из районов столицы. Злоумышленники успели украсть из 18 банкоматов в общей сложности 2 миллиарда 300 млн сумов.

Как показали результаты расследования, руководил группировкой главный специалист по сервисному обслуживанию оборудования филиала "Народного банка" Чиланзарского района. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение путем присвоения или растраты", ведется следствие.

Теги:
Прокуратура, Узбекистан, воры, Народный банк, Банкоматы



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