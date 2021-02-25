Сотрудники "Народного банка" воровали деньги из банкомата

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В пресс-службе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана сообщили о вопиющем случае воровства.
Оказалось, что сотрудники "Народного банка" вступили в преступный сговор и в течение 7 месяцев обворовывали банкоматы в одном из районов столицы. Злоумышленники успели украсть из 18 банкоматов в общей сложности 2 миллиарда 300 млн сумов.
Как показали результаты расследования, руководил группировкой главный специалист по сервисному обслуживанию оборудования филиала "Народного банка" Чиланзарского района.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение путем присвоения или растраты", ведется следствие.