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Лекарственный препарат мельдоний, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством

Таможенники изъяли из оборота более 500 упаковок запрещенного препарата

© Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210227/16089432/Tamozhenniki-izyali-iz-oborota-bolee-500-upakovok-zapreschennogo-preparata.html

В результате проведенных оперативных мероприятий из незаконного оборота были изъяты упаковки "Тропикамида" на общую сумму около 104 000 000 сумов. 

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Сотрудники таможенной службы провели оперативное мероприятие в Алтынкульском районе Андижанской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

На одной из трасс правоохранители остановили и в установленном порядке осмотрели автомобиль марки "Lacetti", за которым ранее было установлено оперативное наблюдение. В багажной части автотранспортного средства таможенники обнаружили 19 единиц сильнодействующего лекарственного препарата иностранного производства "Тропикамид".

Оперативное мероприятие было продолжено и в этот же день сотрудники службы провели осмотр дом еще одного из жителей области. Были обнаружены 500 единиц аналогичного препарата, на хранение которых у хозяина не оказалось соответствующих документов.

© Sputnik / Денис Абрамов
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В результате проведенных оперативных мероприятий из незаконного оборота были изъяты упаковки "Тропикамида" на общую сумму около 104 000 000 сумов. 

По выявленным фактам правонарушений продолжаются таможенные проверки и следственные действия.

Напомним, в октябре 2019 года было принято постановление правительства "О регулировании оборота сильнодействующих веществ в Республике Узбекистан". 

Документом утвержден перечень сильнодействующих веществ 78 видов, а также количественные показатели крупного размера этих веществ при классификации преступных деяний.

Так же определен состав экспертной группы по подготовке предложений по внесению изменений и дополнений в перечень.

Теги:
Государственный таможенный комитет, таможенники, Узбекистан, психотропные препараты



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