Таможенники изъяли из оборота более 500 упаковок запрещенного препарата

В результате проведенных оперативных мероприятий из незаконного оборота были изъяты упаковки "Тропикамида" на общую сумму около 104 000 000 сумов.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Сотрудники таможенной службы провели оперативное мероприятие в Алтынкульском районе Андижанской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

На одной из трасс правоохранители остановили и в установленном порядке осмотрели автомобиль марки "Lacetti", за которым ранее было установлено оперативное наблюдение. В багажной части автотранспортного средства таможенники обнаружили 19 единиц сильнодействующего лекарственного препарата иностранного производства "Тропикамид".

Оперативное мероприятие было продолжено и в этот же день сотрудники службы провели осмотр дом еще одного из жителей области. Были обнаружены 500 единиц аналогичного препарата, на хранение которых у хозяина не оказалось соответствующих документов.

В результате проведенных оперативных мероприятий из незаконного оборота были изъяты упаковки "Тропикамида" на общую сумму около 104 000 000 сумов.

По выявленным фактам правонарушений продолжаются таможенные проверки и следственные действия.

Напомним, в октябре 2019 года было принято постановление правительства "О регулировании оборота сильнодействующих веществ в Республике Узбекистан".

Документом утвержден перечень сильнодействующих веществ 78 видов, а также количественные показатели крупного размера этих веществ при классификации преступных деяний.

Так же определен состав экспертной группы по подготовке предложений по внесению изменений и дополнений в перечень.