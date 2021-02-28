Грубое обращение с ребенком в Ташкенте попало на видео — комментарий ГУВД

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и установили личности присутствующих в кадре. Подробности читайте ниже.

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали видео, на котором женщина грубо обращается с ребенком. Ролик ранее распространился в соцсетях.

Сотрудники УКД ОВД Юнусабадского района провели проверку и установили личности присутствующих в кадре.

"Как выяснилось, супруги — 35-летняя Шахло Э. и 45-летний Зайниддин Э. — находятся на стадии развода. Ранее Шахло обращалась к инспекторам по вопросам женщин, и ей был выдан охранный ордер. Также стало известно, что супруги при ссоре друг с другом манипулируют своим сыном 9-летним А. Э. Само видео, со слов супругов, было смонтировано из нескольких отдельных видеозаписей, снятых в прошлом году", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, преподаватели школы, в которой учится ребенок, признались сотрудникам органов внутренних дел, что происходящие в последнее время изменения в его поведении беспокоят и их.

С родителями мальчика была проведена беседа. С самим А. Э. работают психологи.