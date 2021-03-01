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Зверское убийство семьи в Нижегородской области: под подозрением — мигранты

© Foto : Pixabay /Pexels
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210301/16094425/Zverskoe-ubiystvo-semi-v-Nizhegorodskoy-oblasti-pod-podozreniem--migranty.html

Отмечается, что один из подозреваемых приехал из Узбекистана. Мужчина долгое время работал у семьи разнорабочим. Основной мотив убийства — ограбление.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В поселке Кудьма Нижегородской области нашли убитыми семью Малаховых из четырех человек, пишет местное издание NN.ru.

Тела бабушки, дедушки, молодой матери и 5-летнего ребенка были обнаружены накануне вечером.

По предварительной версии следствия, семью убили ради ограбления. 

Правоохранители считают, что дело было так: 26-летний узбекистанец, работавший на участке, зашел к хозяевам в коттедж.

В этот момент там находились все, кроме главы семейства (мужчины был в командировке) и старшей 13-летней дочери (которая была на тренировке).

Убили семью с особой жестокостью: пенсионеров задушили, молодую женщину изнасиловали и зарезали.

После этого нападавший забрал все ценности в доме и скрылся.

Пока не понятно, действовал ли мигрант в одиночку.

Есть подозрение, что у Темирова были двое подельников, которых Малаховы ранее также взяли на работу.

Мужчин разыскивали вчера вечером. Сообщалось, что подозреваемые скрывались с холодным оружием. 

Сотрудники ГИБДД взяли их во Владимирской области.

Расследование продолжается.

Теги:
ребенок, мать, бабушка, дедушка, Россия, Убийство, семья, Мигранты



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