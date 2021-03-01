Зверское убийство семьи в Нижегородской области: под подозрением — мигранты

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В поселке Кудьма Нижегородской области нашли убитыми семью Малаховых из четырех человек, пишет местное издание NN.ru.
Тела бабушки, дедушки, молодой матери и 5-летнего ребенка были обнаружены накануне вечером.
По предварительной версии следствия, семью убили ради ограбления.
Правоохранители считают, что дело было так: 26-летний узбекистанец, работавший на участке, зашел к хозяевам в коттедж.
В этот момент там находились все, кроме главы семейства (мужчины был в командировке) и старшей 13-летней дочери (которая была на тренировке).
Убили семью с особой жестокостью: пенсионеров задушили, молодую женщину изнасиловали и зарезали.
После этого нападавший забрал все ценности в доме и скрылся.
Пока не понятно, действовал ли мигрант в одиночку.
Есть подозрение, что у Темирова были двое подельников, которых Малаховы ранее также взяли на работу.
Мужчин разыскивали вчера вечером. Сообщалось, что подозреваемые скрывались с холодным оружием.
Сотрудники ГИБДД взяли их во Владимирской области.
Расследование продолжается.