Зверское убийство семьи в Нижегородской области: под подозрением — мигранты

Отмечается, что один из подозреваемых приехал из Узбекистана. Мужчина долгое время работал у семьи разнорабочим. Основной мотив убийства — ограбление.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В поселке Кудьма Нижегородской области нашли убитыми семью Малаховых из четырех человек, пишет местное издание NN.ru.

Тела бабушки, дедушки, молодой матери и 5-летнего ребенка были обнаружены накануне вечером.

По предварительной версии следствия, семью убили ради ограбления.

Правоохранители считают, что дело было так: 26-летний узбекистанец, работавший на участке, зашел к хозяевам в коттедж.

В этот момент там находились все, кроме главы семейства (мужчины был в командировке) и старшей 13-летней дочери (которая была на тренировке).

Убили семью с особой жестокостью: пенсионеров задушили, молодую женщину изнасиловали и зарезали.

После этого нападавший забрал все ценности в доме и скрылся.

Пока не понятно, действовал ли мигрант в одиночку.

Есть подозрение, что у Темирова были двое подельников, которых Малаховы ранее также взяли на работу.

Мужчин разыскивали вчера вечером. Сообщалось, что подозреваемые скрывались с холодным оружием.

Сотрудники ГИБДД взяли их во Владимирской области.

Расследование продолжается.